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06.01.19 / 10:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Посол РФ в Китае: Основной сферой торговли между странами остается энергетика

Однако это не должно вызывать беспокойства, заверил посол

Посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что основной сферой торгово-экономического сотрудничества между двумя странами остается энергетика. Об этом он сообщил в интервью «Интерфаксу».

По его словам торговля энергетикой сохранит лидерство во взаимодействии стран. Однако это не должно вызывать беспокойства, заверил посол.

За январь-сентябрь 2018 года Россия поставила в КНР на 12,5% больше нефти – 50,5 млн т. Объем вырос, в том числе, за счет запуска второй нитки российско-китайского нефтепровода «Сковородино – Мохэ». Благодаря этой нитке, запущенной 1 января, пропускная способность выросла в два раза – до 30 млн т в год.

Посол отметил «Ямал СПГ» как один из самых успешных совместных проектов. Компании из Китая владеют 29,9% завода по производству природного сжиженного газа. Также планируется, что в конце текущего года будет запущен «восточный» российско-китайский газопровод мощностью 38 млрд куб. м. Это даст значительную к стоимостному показателю торговли с Китаем, добавил дипломат. Кроме того, будет рассмотрен вопрос поставки газа в КНР с Дальнего Востока и Арктики.

Отметим, за десять месяцев 2018 года товарооборот сельскохозяйственной и пищевой продукцией между РФ и Китаем достиг $3,5 млрд. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, со следующего года в Китай будет поставляться российская молочная продукция и замороженное мясо птицы. А объем электронной торговли по итогам года может превысить $4 млрд.

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