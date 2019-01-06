В Калининском районе Петербурга сгорели бесхозные бараки Пожар потушили в 8:06 по московскому времени

В Калининском районе Петербурга сгорели бесхозные одноэтажные бараки по улице Гжатской, №22, к. 1. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



О пожаре в управление сообщили 6 января в 6:43 по московскому времени. Спасатели локализовали возгорание в 8:06 по московскому времени. Пожар тушили 25 человек и 6 единиц техники. О пострадавших пока не сообщалось. Дощатые бараки размером 10х35 м сгорели и разобраны.

Отметим, ранее в Петербурге горел планетарий на Петроградской стороне. Спасатели потушили его в 8:30 по московскому времени. Пожар распространился на 15 кв. м. ГУ МЧС по Петербургу установили пожару второй уровень сложности.