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06.01.19 / 11:19 Новости / Петербург и Ленобласть

В Калининском районе Петербурга сгорели бесхозные бараки

Пожар потушили в 8:06 по московскому времени

В Калининском районе Петербурга сгорели бесхозные одноэтажные бараки по улице Гжатской, №22, к. 1. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

О пожаре в управление сообщили 6 января в 6:43 по московскому времени. Спасатели локализовали возгорание в 8:06 по московскому времени. Пожар тушили 25 человек и 6 единиц техники. О пострадавших пока не сообщалось. Дощатые бараки размером 10х35 м сгорели и разобраны.

Отметим, ранее в Петербурге горел планетарий на Петроградской стороне. Спасатели потушили его в 8:30 по московскому времени. Пожар распространился на 15 кв. м. ГУ МЧС по Петербургу установили пожару второй уровень сложности.

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