Все новости

07.01.19 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%

До $3,07 трлн

Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1% год к году. Об этом в понедельник сообщили в Государственном управлении валютного контроля Китая.

Валютные резервы страны составили $3,07 трлн, пишет ТАСС. Снижение зафиксировали несмотря на то, что в ноябре-декабре показатель рос. Управление валютного контроля отмечает, что валютные резервы «в целом остались на стабильном уровне».

Отметим, в настоящий момент КНР и США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в сфере торговли. В прошлом году США ввели повышение на 10% на большинство китайской продукции. Китай ответил симметричными мерами.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

107 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.