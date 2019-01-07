Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1% До $3,07 трлн

Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1% год к году. Об этом в понедельник сообщили в Государственном управлении валютного контроля Китая.

Валютные резервы страны составили $3,07 трлн, пишет ТАСС. Снижение зафиксировали несмотря на то, что в ноябре-декабре показатель рос. Управление валютного контроля отмечает, что валютные резервы «в целом остались на стабильном уровне».

Отметим, в настоящий момент КНР и США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в сфере торговли. В прошлом году США ввели повышение на 10% на большинство китайской продукции. Китай ответил симметричными мерами.