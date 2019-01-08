В среду на севере Ленобласти пройдет сильный снегопад Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов

В среду на севере Ленинградской области пройдет сильный снегопад. Об этом во вторник сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На дорогах области будет гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -8 градусов, местами до -13 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что в первый рабочий день нового года петербуржцев ждет небольшой снег. В среду, 9 января, будет облачно, ночью будет идти снег, но днем осадков будет меньше. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -4…-6 градусов по Цельсию.