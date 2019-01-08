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08.01.19 / 19:27 Новости / Россия и мир

Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla

Ларри Эллисон владеет 3 млн акций

Фото: cofx.ru

Один из основателей американской Oracle Corp. Ларри Эллисон раскрыл данные о вложениях в Tesla. Об этом стало известно во вторник.

Он сообщил, что владеет 3 млн акций Tesla, которые оценивают в $1 млрд, пишет «Интерфакс». Таким образом, Эллисону принадлежит 1,75% акций Tesla. Он занимает вторую позицию среди крупнейших индивидуальных инвесторов компании после Илона Маска.

Илон Маск владеет около 20% акций Tesla. Эллисон имеет в Tesla долю не напрямую, а через Lawrence J.Ellison Revocable Trust. В декабре Эллисон вошел в совет директоров Tesla.

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