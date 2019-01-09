Цены на нефть растут на 4,6-5,3% в ходе торгов Нефть Brent – выше $61 за баррель, WTI стоит больше $52 за баррель

В среду цены на нефть растут на 4,6-5,3% в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 19:45 по московскому времени, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 4,162% и составляет $61,27 за баррель. Цена на февральские контракты на WTI поднялась на 5,307% — до $52,57 за бочку.

Добавим, на фоне дорожающей нефти рубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро. На Московской бирже курс доллара опустился на 14,25 копеек и составляет около 66,74 рублей. Курс евро подрос на 40 копеек и составляет 76,95 рублей. Это данные на 19:47.