«Водоканал» за праздники утилизировал около 230 тыс. куб.м. снега Большую часть расплавили

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за новогодние праздники утилизировал около 230 тыс. куб.м. снега. Об этом организация сообщила в среду.

«Водоканал» принял около 77,6 тыс. куб.м снега на стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктах. Также организация растопила 153,17 тыс. куб.м. снега на снегоплавильных пунктах.

Отметим, всего у организации 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пункта. Ранее в среду комитет по благоустройству заявил, что с начала года вывез из города 250 тыс. куб.м. снега. Также в городе полностью очистили 805 кровель. Частично очищено – 5068 кровель.