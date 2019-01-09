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09.01.19 / 17:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Водоканал» за праздники утилизировал около 230 тыс. куб.м. снега

Большую часть расплавили

Фото АБН

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за новогодние праздники утилизировал около 230 тыс. куб.м. снега. Об этом организация сообщила в среду.

«Водоканал» принял около 77,6 тыс. куб.м снега на стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктах. Также организация растопила 153,17 тыс. куб.м. снега на снегоплавильных пунктах.

Отметим, всего у организации 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пункта. Ранее в среду комитет по благоустройству заявил, что с начала года вывез из города 250 тыс. куб.м. снега. Также в городе полностью очистили 805 кровель. Частично очищено – 5068 кровель.

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