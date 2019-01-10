Петербуржцы пытаются вернуть закрашенное граффити в центре города С помощью монет

Горожане пытаются вернуть закрашенное граффити «С Новым Годом, Товарищи!» художника Паши Каса в центре Петербурга. Внимание на это обратили активисты, сообщение в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» появилось в четверг.

Активисты отмечают, что стрит-арт можно «оттереть» от верхнего слоя краски с помощью монеты. Добавим, речь идет о рисунке на углу Невского и Суворовского проспектов.

Напомним, о граффити Паши Каса стало известно в начале января. На рисунке «в стиле СССР» изображена девочка, которая стоит на стуле и наряжает елку. Однако после появления сообщений в медиа, коммунальные службы закрасили рисунок. По информации активистов, на изображение жалобу подать никто не успел.