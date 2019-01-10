«Подорожник» разрешили пополнять через Telegram Через бот

Карту «Подорожник» разрешили пополнять через Telegram. Об этом в четверг сообщили в «Петербургском метрополитене».

Пополнить «Подорожник»без комиссии и получить электронный кассовый чек можно через сервис обмена быстрыми сообщениями Telegram с помощью бота OplatatransportaBot. До этого мобильные способы оплаты включали только пополнение через sms и одноименные мобильные приложения систем Android и iOS.

Ранее в «Организаторе перевозок» сообщили, что с 14 января петербуржцы снова смогут приобрести транспортные карты «Подорожник» в виде брелока. Тираж новой партии составит 50 тыс. экземпляров. Он будет запущен в продажу поэтапно.