Смольный напомнил автомобилистам о правилах парковки во время снегопадов Вице-губернатор попросил следить за сообщениями комитета по благоустройству

Смольный напомнил автомобилистам о правилах парковки во время снегопадов. Соответствующее заявление в четверг сделал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Он заявил, что даже пори увеличенном количестве уборочной техники город не может эффективно чистить улицы и кровли домов при припаркованных автомобилях. Бондаренко попросил автомобилистов следить за сообщениями комитета по благоустройству о планируемой уборке улиц и кровель.

Напомним, ранее «Красивый Петербург» провел опрос жителей города о качестве уборке улиц. Большинство заявило, что качество является «неудовлетворительным». За это проголосовало около 50% опрошенных.