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10.01.19 / 21:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный напомнил автомобилистам о правилах парковки во время снегопадов

Вице-губернатор попросил следить за сообщениями комитета по благоустройству

из Петербурга вывезли снегСмольный напомнил автомобилистам о правилах парковки во время снегопадов. Соответствующее заявление в четверг сделал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Он заявил, что даже пори увеличенном количестве уборочной техники город не может эффективно чистить улицы и кровли домов при припаркованных автомобилях. Бондаренко попросил автомобилистов следить за сообщениями комитета по благоустройству о планируемой уборке улиц и кровель.

Напомним, ранее «Красивый Петербург» провел опрос жителей города о качестве уборке улиц. Большинство заявило, что качество является «неудовлетворительным». За это проголосовало около 50% опрошенных.

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