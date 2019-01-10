Смольный напомнил автомобилистам о правилах парковки во время снегопадов. Соответствующее заявление в четверг сделал вице-губернатор города Николай Бондаренко.
Он заявил, что даже пори увеличенном количестве уборочной техники город не может эффективно чистить улицы и кровли домов при припаркованных автомобилях. Бондаренко попросил автомобилистов следить за сообщениями комитета по благоустройству о планируемой уборке улиц и кровель.
Напомним, ранее «Красивый Петербург» провел опрос жителей города о качестве уборке улиц. Большинство заявило, что качество является «неудовлетворительным». За это проголосовало около 50% опрошенных.
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