Apple в этом году представит три новых модели iPhone Также компания планирует отказаться от использованияLLCD-экранов и перейти на OLED

Компания Apple в 2019 году представит три новых модели iPhone. Об этом в пятницу пишет The Wall Street Journal.

В частности, осенью Apple покажет альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем. Также в числе нововведений – тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для других двух моделей. Кроме того, компания планирует отказаться от использованияLLCD-экранов и перейти на OLED.

Накануне стало известно, что Apple сокращает производство новых iPhone на 10% от запланированного числа новых экземпляров. Apple якобы попросила поставщиков производить меньше новых смартфонов. Ограничение на выпуск iPhone XS Max, XS и XR распространили на весь период I квартала 2019 года. Также ранее Apple снизила прогноз квартальной выручки впервые за 20 лет.