Очевидцы: На станции метро «Садовая» на пути упал человек Он жив

На станции петербургского метро «Садовая» на пути упал человек. Об этом в субботу сообщили очевидцы и подтвердили в ГУП «Петербургский метрополитен».

По информации «Фонтанки», упавшего мужчину оперативно подняли с путей. Он не получил серьезные травмы.

При этом, на время происшествия движение на «фиолетовой» линии метро приостановили. В настоящий момент оно восстановлено.

Добавим, ранее метрополитен Петербурга заключил контракт по уборке с компанией «Люкссервис». Сумма договора составила 3 млрд рублей. Контракт заключен до 2022 года.