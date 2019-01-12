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12.01.19 / 15:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Очевидцы: На станции метро «Садовая» на пути упал человек

Он жив

Фото АБН

На станции петербургского метро «Садовая» на пути упал человек. Об этом в субботу сообщили очевидцы и подтвердили в ГУП «Петербургский метрополитен».

По информации «Фонтанки», упавшего мужчину оперативно подняли с путей. Он не получил серьезные травмы.

При этом, на время происшествия движение на «фиолетовой» линии метро приостановили. В настоящий момент оно восстановлено.

Добавим, ранее метрополитен Петербурга заключил контракт по уборке с компанией «Люкссервис». Сумма договора составила 3 млрд рублей. Контракт заключен до 2022 года.

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