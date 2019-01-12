На Канонерской улице наледь упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль Полиция проводит проверку

На Канонерской улице наледь упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло около 9:00 часов в субботу у дома 3. Полицейские прибыли на место. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Добавим, накануне прокуратура Петербурга внесла представление организациям за плохую уборку снега. В частности, ведомство установило, что две управляющие компании не чистили снег. В прокуратуре отметили, что появившаяся наледь является потенциально опасной.