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12.01.19 / 15:01 Новости / Петербург и Ленобласть

На Канонерской улице наледь упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль

Полиция проводит проверку

Фото: zet-news.ru

На Канонерской улице наледь упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло около 9:00 часов в субботу у дома 3. Полицейские прибыли на место. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Добавим, накануне прокуратура Петербурга внесла представление организациям за плохую уборку снега. В частности, ведомство установило, что две управляющие компании не чистили снег. В прокуратуре отметили, что появившаяся наледь является потенциально опасной.

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