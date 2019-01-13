Катар планирует увеличить инвестиции в США до $45 млрд за два года В настоящее время объем вложений составляет $30 млрд

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) планирует нарастить инвестиции в США до $45 млрд в течение двух лет. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Мансур Ибрагим аль-Махмуд, передает в воскресенье Reuters.

По его словам, это произойдет после перебалансировки европейского пакета активов. В настоящее время объем вложений составляет около $30 млрд.

В конце прошлого года сообщалось, что Катар намерен вложить порядка $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. В частности, страна заинтересована в проектах, связанных с сжиженным природным газом, а также добычей нефти и газа. По данным Reuters, речь шла об инвестициях Qatar Petroleum.