Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США за пять лет В частности, СПГ

Катар намерен вложить порядка $20 млрд в энергетические проекты США в течение пяти лет. Об этом в воскресенье заявил министр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

По его словам, Соединенные Штаты – очень перспективная страна с точки зрения инвестиций, передает «Прайм». Министр добавил, что Катар интересуют проекты, связанные с сжиженным природным газом, а также добычей нефти и газа.

Между тем Reuters уточняет, что речь идет об инвестициях Qatar Petroleum. Агентство отмечает, что выход Катара из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позволит стране избежать юридических рисков на американском рынке.

Напомним, Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года в начале декабря. Сообщалось, что страна намерена сосредоточиться на добыче газа. По информации Bloomberg, Катар добывает около 610 тыс. баррелей в сутки. Показатель составляет менее 2% от общей добычи картеля, которая оценивается в 33 млн баррелей.