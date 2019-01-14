Администрация «Газпрома» на 95% работает в Петербурге – Миллер В будущей штаб-квартире завершается отделка

Около 95% сотрудников администрации ПАО «Газпром» уже работают в Петербурге. Об этом в понедельник рассказал глава компании Алексей Миллер.

Он отметил, что в ближайшее время в городе откроется многофункциональный комплекс «Лахта-центр», передает «Прайм». В настоящее время в здании продолжается отделка помещений, уточнил Миллер.

Напомним, «Лахта-центр» строится в Приморском районе Петербурга с 2012 года. Предполагается, что в небоскребе разместятся офисы «Газпрома», а часть площадей отдадут под общественно-деловые пространства. Осенью прошлого года здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.