Илья Быковников возглавил Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина в Петербурге Ранее там же он занимал должность советника по экономике и финансам

Приказом Управляющего делами президента РФ Илья Быковников с 19 декабря 2018 года назначен генеральным директором Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили на сайте библиотеки.

С ноября 2017 года до апреля прошлого года Быковников был советником по экономике и финансам Президентской библиотеке. После этого занимал должность финансового директора в ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами президента РФ.

Добавим, Илья Быковников родился 14 августа 1980 года в Московской области. Он закончил Институт экономики и предпринимательства по специальности «Финансы и кредит». Ему была присвоена квалификация «экономист». Затем стал выпускником Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики по специальности «Вычислительные машины, системы и сети» с присвоением квалификации «инженер».