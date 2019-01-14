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14.01.19 / 21:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд отклонил иск петербургской полиции к члену ОНК и изданию «Медиазона»

Из-за публикации о возможных пытках в 78 отделе полиции

Приморский районный суд Петербурга отклонил иск УМВД по Центральному району города к члену Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яне Теплицкой и изданию «Медиазона». Об этом в понедельник сообщила «Команда 29», представлявшая сторону ответчиков.

Ранее Яна Теплицкая в группе ОНК в соцсетях передала рассказ находящегося в следственном изоляторе петербуржца о пытках в 78 отделе полиции в Центральном районе города. Эту новость процитировало издание «Медиазона».

В мае 2018 года УМВД Петербурга по Центральному району обратилось в Приморский районный суд. Управление требовало от Теплицкой 50 тыс. рублей компенсации, 9230 рублей за расходы на оформление протокола осмотра доказательства и удаления статей и постов в соцсетях с признанием изложенной в них информации недействительной. Однако суд не удовлетворил иск.

Добавим, ранее Приморский суд Петербурга уже отказывал УМВД по Центральному району по схожему делу. Управление обратилось в суд с иском против издания «Мой район» и Яны Теплицкой. Полиция требовала опровергнуть статью в издании и публикации члена ОНК об условиях содержания в 78 отделе беременной девушки («оскорбляли, не кормили и не выпускали в туалет»). Суд отклонил иск.

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