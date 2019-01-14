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14.01.19 / 15:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Из-за лопнувшей трубы на Шуваловском проспекте без тепла останутся 40 домов

Еще 35 домов переведут на резервную схему

Фото АБН

По данным на 14:20 по московскому времени, теплоснабжение 40 домов, которые находятся в зоне аварии на Шуваловском проспекте в Приморском районе, переведено на пониженные параметры. Об этом в понедельник сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Еще 35 домов планируется перевести на резервную схему. В организации отметили, что горячая вода в домах есть.


Ранее в понедельник на Шуваловском проспекте, 59к1 лопнула труба с горячей водой. Авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм. По словам очевидцев, кипяток поднимался на несколько этажей, вместе с водой в окна летели грунт и камни. В настоящее время на месте работают специалисты ГУП «ТЭК СПб». Пострадавших нет.

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