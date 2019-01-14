Путин подписал указ о создании единого оператора по переработке ТКО Функции и полномочия учредителя возлагаются на Минприроды РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Российский экологический оператор» по комплексному обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом стало известно в понедельник из соответствующего документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, функции и полномочия учредителя возлагаются на Минприроды РФ. Оператор будет находиться в Москве. Компания создана для реализации национального проекта «Экология». Кроме того, «Российский экологический оператор» обеспечит управление комплексной системой обращения с ТКО.

Руководство компании будет состоять из наблюдательного совета, правления и гендиректора. Состав наблюдательного совета и его председателя назначит правительство РФ сроком на три года. Кроме председателя в совет должны войти еще четыре человека, в том числе профильный вице-премьер, главы Минприроды, Минстроя и Минпромторга.

Отметим, в понедельник, 14 января, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о результатах «мусорной реформы». Переход на новую систему начался с 1 января. Реформа произошла уде в 69 регионах. Новосибирск, Московская, Белгородская, Самарская и Мурманская области, Ставропольский край, Чечня и Адыгея заняли лидирующие позиции в новой системе.