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14.01.19 / 18:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге

Воможная сделка не приведет к ограничению конкуренции

Фото: nbcnews.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО «Юнисон Авто Рус» на приобретение основных производственных средств ООО «Дженерал моторз авто». Об этом в ведомстве сообищили в понедельник.

Это более 20% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто», передает «Прайм». В ФАС отметили, что заявленная в ходатайстве сделка не приведет к ограничению конкуренции.

В пресс-службе General Motors  сообщили, что сделка в настоящий момент не закрыта, пишет «Фонтанка». Представитель компании уточнила, что переговоры все еще идут.

Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году. О том, что белорусско-британское автомобильное предприятие «Юнисон» ведет переговоры о покупке завода, СМИ сообщили осенью прошлого года. Позже в Смольном подтвердил информацию о планируемом перезапуске завода GM в Шушарах, однако покупателя не назвали.

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