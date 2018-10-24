General Motors достиг договоренностей с «Юнисон» о продаже завода в Шушарах – СМИ Компания якобы будет выпускать авто с бензиновыми двигателями и электрокары

Автоконцерн General Motors достиг договоренностей с белорусской «Юнисон» о продаже завода в Шушарах. Об этом в среду пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, «Юнисон» будет выпускать на предприятии автомобили с бензиновыми двигателями и электрокары. В GM не подтвердили, но и не опровергли информацию; в «Юнисон» отказались прокомментировать эти данные.

О том, что General Motors якобы ведет переговоры с «Юнисон», стало известно на прошлой неделе. В свою очередь глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин заявил, что в Смольном запланирована встреча с представителем «Юнисон», отказавшись от дальнейших комментариев.

Позже в General Motors подтвердили, что рассматривают возможность продажи петербургского актива, писала «Фонтанка». Однако в компании подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.