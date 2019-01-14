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14.01.19 / 09:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Теплая зима в Петербурге продержится до среды

В среду температура опустится в «минус»

Фото АБН

Теплая погода в Петербурге продержится в понедельник-вторник. Об этом свидетельствуют данные прогноза синоптиков ФГБУ «Северо-Западный УГМС».

В понедельник в городе температура будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию. На дорогах из-за снегопадов ожидается сложная обстановка. Во вторник температура в течение суток будет колебаться от нуля до -2. А в среду воздух охладится уже до -3…-5 градусов.

Напомним, с начала января в Петербурге идут сильные снегопады. За новогодние праздники комитет по благоустройству вывез из города 250 тыс. кубов снега.

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