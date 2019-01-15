Адресная инвестпрограмма Петербурга на 2018 год выполнена на 80% Остаток составляет порядка 15 млрд рублей

По данным на 31 декабря адресная инвестиционная программа (АИП) Петербурга на 2018 год была исполнена на 80,8%. Такие данные приводятся на сайте городского комитета финансов накануне.

Согласно документу, утвержденный объем АИП составляет порядка 77,73 млрд рублей, а профинансировано было – 62,83 млрд рублей. Таким образом, остаток составляет около 14,9 млрд рублей, указывает «Фонтанка».

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Добавим, в I полугодии 2018 года объем инвестиций в недвижимость в Петербурге снизился до $520 млн. По данным Colliers International, это на 16% меньше год к году. При этом лидером по этому показателю стала торговая недвижимость, а снижение инвестиций произошло в сегменте сделок с существующими объектами.