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15.01.19 / 15:14 Новости / Россия и мир

Прокуроры нашли у экс-главы Серпуховского района имущество на 10 млрд рублей

И 13,4 млн недвижимости, а также автопарк из 22 авто

В ходе прокурорской проверки бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна было обнаружено имущество на 10 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Генпрокуратура отмечает, что такое положение не соответствует официальным доходам Шестуна, пишет ТАСС. Также он оказался владельцем более 13,4 млн кв. м недвижимости. Кроме того, в 2007 году он выделил себе в личное пользование участок в 17 га. Об автопарке прокуратура сообщила, что в него входят 22 автомобиля.

Ведомство готовит материалы для иска в суд, прокуратура просит вернуть это имущество в доход государства. Кроме того, в прокуратуре считают, что Шестун создал многоуровневую схему, которой пользовался в период с 2013 по 2017 год.

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года. В настоящий момент он находится под арестом до 13 февраля 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Ущерб бюджету оценивают в 62 млн рублей. Свою вину Шестун не признает.

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