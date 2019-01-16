Все новости

16.01.19 / 19:06 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи 2434,5; индекс РТС 1152,99

Фото АБН

Торги среды на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи составил 2434,6 пункта с падением на 0,2%, индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова по итогам торгов, «с одной стороны, внешний фон совершенно спокоен, и это плюс, с другой – внутренних идей для покупок как не было, так и нет». Поддержка рублю сегодня пришла со стороны спроса инвесторов на ОФЗ. Оба выпуска бондов по 15 млрд рублей разместились полностью.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.