Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2434,5; индекс РТС 1152,99

Торги среды на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи составил 2434,6 пункта с падением на 0,2%, индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова по итогам торгов, «с одной стороны, внешний фон совершенно спокоен, и это плюс, с другой – внутренних идей для покупок как не было, так и нет». Поддержка рублю сегодня пришла со стороны спроса инвесторов на ОФЗ. Оба выпуска бондов по 15 млрд рублей разместились полностью.