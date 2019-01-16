Метрополитен Петербурга рассказ историю названия станции «Пионерская» Ее хотели назвать по-другому

Метрополитен Петербурга рассказ историю названия станции «Пионерская». Соответствующее сообщение организация опубликовала в среду.

В метрополитене заявили, что Ленинградская пионерская организация предложила исполнительный комитет Ленсовета посвятить название детскому движению – организация должна была в ближайшее время отпраздновать 60-летие. Кроме этого, пионеры вели сбор металлолома для создания подземных конструкций, добавили в «Петербургском метрополитене».

Изначально комитет хотел назвать станцию «Богатырский Проспект» или «Проспект Испытателей». Новое название выбрали за несколько месяцев до ввода станции в эксплуатацию, уточнили в метрополитене Петербурга.

Отметим, ранее метрополитен рассказал историю своего логотипа. Организация сообщила, что он всегда был синего цвета. При этом, ранее буква была остроконечной – как в московском метро. Логотип в Петербурге поменяли в 1992 году.