Беглов приехал на пожар на Ленинском

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на тушение пожара в типографском комплексе на Ленинском проспекте, 139. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь администрации города Андрей Кибитов.
Как сообщил Кибитов, Беглов принял доклады штаба по ликвидации возгорания. Беглов продолжает оставаться на месте пожара.
Отметим, пожар в комплексе на Ленинском, 139 начался около 16:00 по московскому времени. Пожару присвоили второй номер сложности. В здании рухнули перекрытия между этажами, погиб один человек и пострадали еще трое.
Издание «Фонтанка» вспомнило, что десять лет назад тем же отличилась тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко. Она якобы руководила действиями пожарных при возгорании Троицкого собора.
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