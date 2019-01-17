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17.01.19 / 18:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов приехал на пожар на Ленинском

Где погиб один человек

Фото instagram.com/kibitov

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на тушение пожара в типографском комплексе на Ленинском проспекте, 139. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь администрации города Андрей Кибитов.

Как сообщил Кибитов, Беглов принял доклады штаба по ликвидации возгорания. Беглов продолжает оставаться на месте пожара.

Отметим, пожар в комплексе на Ленинском, 139 начался около 16:00 по московскому времени. Пожару присвоили второй номер сложности. В здании рухнули перекрытия между этажами, погиб один человек и пострадали еще трое.

Издание «Фонтанка» вспомнило, что десять лет назад тем же отличилась тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко. Она якобы руководила действиями пожарных при возгорании Троицкого собора.

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