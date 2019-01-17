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17.01.19 / 13:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

КЗ ЗакСа согласился распространить бесплатную юрпомощь на людей предпенсионного возраста

Бесплатную юридическую помощь будет оказывать по вопросам защиты трудовых прав или предоставления мер социальной поддержки

Фото АБН

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга поддержал инициативу распространить право на бесплатную юридическую помощь на людей предпенсионного возраста. Об этом в четверг сообщили в аппарате главы комитета Дениса Четырбока.

Авторами инициативы стали «единороссы» Денис Четырбок и Борис Ивченко. Предполагается, что бесплатную юридическую помощь будет оказывать по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав или предоставлением им мер социальной поддержки.

Напомним, в категорию граждан предпенсионного возраста попадают те, кому до выхода на пенсию остается пять лет или меньше. В Петербурге они уже могут получать компенсацию оплаты проезда в городском транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ и бесплатно менять газовые плиты. Как отмечает Четырбок, на стадии рассмотрения находятся еще два вида преференций: дополнительное образование и повышение квалификации, а также расширение возможностей трудоустройства и резервирование рабочих мест. Отметим, в настоящий момент бесплатную юридическую помощь в Петербурге оказывают инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий.

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