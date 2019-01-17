КЗ ЗакСа согласился распространить бесплатную юрпомощь на людей предпенсионного возраста

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга поддержал инициативу распространить право на бесплатную юридическую помощь на людей предпенсионного возраста. Об этом в четверг сообщили в аппарате главы комитета Дениса Четырбока.
Авторами инициативы стали «единороссы» Денис Четырбок и Борис Ивченко. Предполагается, что бесплатную юридическую помощь будет оказывать по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав или предоставлением им мер социальной поддержки.
Напомним, в категорию граждан предпенсионного возраста попадают те, кому до выхода на пенсию остается пять лет или меньше. В Петербурге они уже могут получать компенсацию оплаты проезда в городском транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ и бесплатно менять газовые плиты. Как отмечает Четырбок, на стадии рассмотрения находятся еще два вида преференций: дополнительное образование и повышение квалификации, а также расширение возможностей трудоустройства и резервирование рабочих мест. Отметим, в настоящий момент бесплатную юридическую помощь в Петербурге оказывают инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий.
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