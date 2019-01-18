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18.01.19 / 14:21 Новости / Петербург и Ленобласть

Прокуратура обнаружила несоблюдения требований зимней уборки в трех районах Петербурга

И внесла представления об устранении нарушений районным ЖКС

Фото АБН

Районные прокуратуры обнаружили несоблюдение требований по порядку, срокам и периодичности работ по зимней уборке в Невском, Красносельском и Центральном районах. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре Петербурга.

По фактам ненадлежащей уборки снега прокуратура Невского района внесла представление об устранении нарушений ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» и вызвала руководство предприятия для возбуждения административного дело. Также представление от прокуратуры Невского района получил АО «Автопарк №7 Спецтранс». Прокуратура Центрального района увидела нарушения в работе четырех Жилкомсервисов своего района и внесла столько же представлений об устранении нарушений.

Прокуратура Красносельского района также из-за плохой зимней уборки 16 января внесла представления в адрес ООО «Восход», ООО «Строительная перспектива», ООО «Артель ЭкоСервис», ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района», ООО «Строитель», а также СПбГКУ «Красносельское РЖА», которое должно было контролировать подрядчиков уборки.

Кроме того, прокуроры поставили вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Районные прокуратуры взяли под контроль устранение нарушений.

Отметим, накануне стало известно, что районные ЖКС Петербурга завели группы в соцсети «ВКонтакте». Там они принимают жалобы и информируют о текущих работах. А жилищный комитет рекомендовал районным администрациям возобновить работу консультационных групп управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

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