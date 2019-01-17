ЖКС Петербурга завели группы «ВКонтакте» и принимают жалобы на снег А администрации районов создадут консультационные группы по вопросам о росте квартплаты

Жилкомсервисы районов Петербурга, имеющие долю городского капитала, завели группы в социальной сети «ВКонтакте» и начали принимать жалобы на уборку снега. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко.

ЖКС будут предоставлять информацию о текущем ремонте домов, об уборке внутриквартальных территорий, о благоустройстве домов. Полный список ссылок на группы ЖКС можно посмотреть на сайте Смольного.

Также в четверг Жилищный комитет сообщил, что рекомендовал администрациям районов Петербурга возобновить работу консультационных групп управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Причиной рекомендации стало большое количество вопросов о росте квартплат. О начале работе консультационных групп Смольный объявит позднее.

Напомним, в четверг стало известно, что средний счет за ЖКУ вырос у петербуржцев в январе на 16% по сравнению с декабрем прошлого года. Средняя сумма счета составила 4905,68 рубля.