УГМК приобрела «Юргинский машиностроительный завод» Плана по финансовому оздоровлению нет

Уральская горно-металлургическая компания приобрела «Юргинский машиностроительный завод». Об этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в пятницу на пресс-конференции.

Продавец – АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», передает «Интерфакс». По словам Цивилева, в настоящий момент сделка находится в финальной стадии – ее закроют в ближайшее время. Условия сделки неизвестны. Губернатор региона добавил, что финансового плана по оздоровлению предприятия все еще нет.

Напомним, «Юргинский машиностроительный завод» перешел под контроль «Уралвагонзавода» в 2013 году. В настоящий момент у предприятия долг перед «Газпромом» на 308 млн рублей. Это данные за июль 2018 года. Также у завода были долги по заработной плате перед сотрудниками.