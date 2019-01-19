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19.01.19 / 19:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге более 35 тыс. человек окунулись в крещенские купели

Серьезных происшествий нет

Фото ГУ МЧС по Петербургу

В Петербурге более 35 тыс. человек окунулись в крещенские купели. Это данные ГУ МЧС по города на 12:00 часов субботы.

Спасатели отметили, что количество желающих окунуться в купели с каждым годом становится больше. Сотрудники МЧС добавили, что серьезных происшествий на водоемах не произошло.

Напомним, в субботу православные христиане отмечают Крещение Господне. МЧС подготовило в Петербурге специально оборудованные купели. Всего спасатели организовали 28 купелей. Безопасность обеспечили 2,95 тыс. спасателей в Северо-Западном федеральном округе.

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