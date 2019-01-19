В Петербурге более 35 тыс. человек окунулись в крещенские купели Серьезных происшествий нет

В Петербурге более 35 тыс. человек окунулись в крещенские купели. Это данные ГУ МЧС по города на 12:00 часов субботы.

Спасатели отметили, что количество желающих окунуться в купели с каждым годом становится больше. Сотрудники МЧС добавили, что серьезных происшествий на водоемах не произошло.

Напомним, в субботу православные христиане отмечают Крещение Господне. МЧС подготовило в Петербурге специально оборудованные купели. Всего спасатели организовали 28 купелей. Безопасность обеспечили 2,95 тыс. спасателей в Северо-Западном федеральном округе.