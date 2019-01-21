ГАТИ начислила 1,5 млн штрафов за нарушения порядка зимней уборки в Петербурге На прошлой неделе сумма штрафов за плохую уборку снега достигла 2 млн 70 тыс. рублей

Государственная административно-техническая инспекция 21 января выписала 15 штрафов на 1,5 млн рублей за нарушения требований к уборке снега и наледи в Петербурге. Об этом в ГАТИ сообщили в понедельник.

Среди привлеченных к административной ответственности ООО «Производственно-торговая фирма «Владимир»» (уборка крыш и фасадов зданий); ЗАО «Сампо» (уборка территории); ООО «Касторама рус» (уборка территории); ООО «Управляющая компания Максимум» (уборка территории); ООО «Аксон» (уборка крыш и фасадов зданий); АО «Доринда» (уборка территории); АО «Завод Энергия» (уборка крыш и фасадов зданий) и АО «Завод Навигатор» (уборка крыш и фасадов зданий).

На прошлой неделе за плохую уборку снега и наледи с крыш и фасадов нежилых домов и прилегающих территорий, а также улиц, дорог и зон производства работ ГАТИ начислила штрафов на 2 млн 70 тыс. рублей.

Административные штрафы назначены ООО «СПб-Автоматика». Заказчиком уборки выступил ГУП «ТЭК СПБ». Организация нарушила порядок зимней уборки в зоне производства работ по адресу: кв. 61 Б СПЧ, ул. Савушкина, д. 135, корп. 2. Штраф составил 100 тыс. рублей.

Также штраф получило ЗАО «АБЗ-Дорстрой» за ненадлежащую уборку проезжей части и тротуаров в Сестрорецке на улицах Приозерная, Грибная, Матросская, Рыбацкая и Жемчужная. Организацию оштрафовали 100 тыс. рублей.

Напомним, в пятницу, 18 января, ГАТИ оштрафовало за плохую уборку снега АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Центр» и СПБ ГУДП «Путь». Общая сумма штрафов составила 370 тыс. рублей. Всего с начала сезона за нарушения требований зимней уборки инспекция выписала штрафов на 6 млн 570 тыс. рублей.