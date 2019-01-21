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21.01.19 / 19:08 Новости / Петербург и Ленобласть

Россельхознадзор закрыл «Ленторг» на 45 дней из-за антисанитарии

В образцах продукции предприятия нашли повышенный уровень содержания антибиотика

Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям закрыл предприятие по производству мяса убойных животных и птиц ООО «Ленторг» на 45 дней из-за антисанитарии и грубых нарушений ветеринарного законодательства. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

В ноябре прошлого года специалисты управления и Северо-Западной оперативной таможни проверили предприятие на соблюдение ветеринарного законодательства. Инспектора обнаружили грубую и опасную для здоровья человека антисанитарию в производственных, бытовых и складских помещениях.

Образцы мяса исследовали в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Специалисты нашли в образцах повышенный уровень содержания антибиотика (тетрациклин) и количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных (КМАФАнМ), установленных Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Также представители ведомства сравнили объемы фактически обнаруженной продукции с данными в информационной системе «Меркурий» о входящем сырье. Оказалось, что у большого количества мяса нет ветеринарно-сопроводительных документов. Выборгский районный суд привлек предприятие к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 45 дней.

Отметим, в субботу, 19 января, Россельхознадзор начал работу над предложением по усилению контроля за отгрузкой зерна. Ведомство считает, что нужно сменить формы допуска на экспорт. Об этом Россельхознадзор сообщил вице-премьеру Алексею Гордееву.

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