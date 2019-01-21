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21.01.19 / 09:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга намерены очистить город от снега до 24 января

Также власть ищет новые места для его размещения

Фото АБН

Власти Петербурга намерены очистить город от снега до 24 января. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Весь необходимый комплекс работ необходимо провести до четверга, передает ТАСС слова вице-губернатора. Он отметил, что «очень хороший эффект получился» от выхода на уборку снега сотрудников жилищных агентств и управляющих компаний. Они работали на тротуарах и внутридворовых территориях. В некоторых местах к уборке присоединились жители города, заявил Бондаренко со ссылкой на глав районов.

Также вице-губернатор сообщил, что пункты приема и плавки снега не справляются с сильнейшими снегопадами. В настоящий момент власти города ищут новые места для размещения снега. «Я знаю, что некоторые коммерческие компании задают вопросы, можно ли в Неву высыпать снег. Но есть жесткая позиция главы города о том, что ни в коем случае этого допустить нельзя, как бы трудно не было в Неву сыпать снег запрещено», — добавил Бондаренко.

Отметим, в ночь на воскресенье снег в Петербурге убирали более 1 тыс. спецмашин. Снег вывезли из 127 пунктов. Его направили в 18 пунктов приема и плавки. В настоящий момент это все аналогичные пункты в городе.

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Реплики

  1. Евгений 21.01.2019 at 17:46 - Reply

    Снега в этом году что — то реально дофига насыпало. Коммунальщики там походу уже афигевают от усиленного режима уборки. Ну, до 24 главное, чтобы управились

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