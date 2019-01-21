Власти Петербурга намерены очистить город от снега до 24 января. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.
Весь необходимый комплекс работ необходимо провести до четверга, передает ТАСС слова вице-губернатора. Он отметил, что «очень хороший эффект получился» от выхода на уборку снега сотрудников жилищных агентств и управляющих компаний. Они работали на тротуарах и внутридворовых территориях. В некоторых местах к уборке присоединились жители города, заявил Бондаренко со ссылкой на глав районов.
Также вице-губернатор сообщил, что пункты приема и плавки снега не справляются с сильнейшими снегопадами. В настоящий момент власти города ищут новые места для размещения снега. «Я знаю, что некоторые коммерческие компании задают вопросы, можно ли в Неву высыпать снег. Но есть жесткая позиция главы города о том, что ни в коем случае этого допустить нельзя, как бы трудно не было в Неву сыпать снег запрещено», — добавил Бондаренко.
Отметим, в ночь на воскресенье снег в Петербурге убирали более 1 тыс. спецмашин. Снег вывезли из 127 пунктов. Его направили в 18 пунктов приема и плавки. В настоящий момент это все аналогичные пункты в городе.
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Реплики
Снега в этом году что — то реально дофига насыпало. Коммунальщики там походу уже афигевают от усиленного режима уборки. Ну, до 24 главное, чтобы управились