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21.01.19 / 10:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Станция метро «Улица Дыбенко» была закрыта более часа

Из-за бесхозного предмета

Станция метро «Улица Дыбенко» была закрыта более часа. Об этом свидетельствует информация ГУП «Петербургский метрополитен», опубликованная в понедельник в Telegram-канале.

Сотрудники метро закрыли «Улицу Дыбенко» в 8:59 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. По информации метро, предмет оказался не опасным – станцию открыли в 10:07 часов.

Добавим, на прошлой неделе комитет по градостроительству и архитектуре решил подготовить территорию для строительства новых станций. Речь идет о шести станциях Красносельско-Калининской линии. Документы по планировке должны подготовить к 25 декабря 2019 года.

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