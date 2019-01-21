Станция метро «Улица Дыбенко» была закрыта более часа Из-за бесхозного предмета

Станция метро «Улица Дыбенко» была закрыта более часа. Об этом свидетельствует информация ГУП «Петербургский метрополитен», опубликованная в понедельник в Telegram-канале.

Сотрудники метро закрыли «Улицу Дыбенко» в 8:59 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. По информации метро, предмет оказался не опасным – станцию открыли в 10:07 часов.

Добавим, на прошлой неделе комитет по градостроительству и архитектуре решил подготовить территорию для строительства новых станций. Речь идет о шести станциях Красносельско-Калининской линии. Документы по планировке должны подготовить к 25 декабря 2019 года.