Ученые Кембриджского университета разработали игру для улучшения концентрации и внимания Пока она доступна для устройств Apple

Ученые из Института поведенческой и клинической неврологии Кембриджского университета разработали и протестировали новую игру «Декодер», которая помогает пользователям повысить их внимание и концентрацию. Об этом стало известно во вторник из материалов университета, результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioural Neuroscience.

В исследовании участвовали 75 здоровых молодых людей. Участников разделили на три группы: одна группа получила «Декодер», одна контрольная группа играла в бинго, а вторая контрольная группа не играла совсем. Участники первых двух групп играли под наблюдением в «Декодер» или бинго восемь часовых сессий в течение месяца.

Всех участников протестировали в начале испытания и спустя четыре недели с помощью теста быстрой обработки визуальной информации (CANTAB Rapid Visual Information Processing test). В ранее проведенных исследованиях этот тест зарекомендовал себя как высокочувствительный тест на внимание и концентрацию.

Выяснилось, что играющие в «Декодер» справились с тестом по итогам исследования лучше, чем те, кто играл в бинго или не играл вовсе. Ученые рассчитывают, что «Декодер» поможет людям улучшить способность сосредотачиваться. Кроме того, игра будет полезна пациентам с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) или черепно-мозговой травмой, надеются авторы работы.

Авторы отмечают, что многие приложения для тренировки мозга, представленные на рынке, не подкреплены научными данными. «Декодер» основана на научной работе. Добавим, игра лицензирована через Cambridge Enterprise. Компания Peak разработала версию для устройств Apple и выпускает игру в настоящее время как часть приложения Peak Brain Training. Ожидается, что версия для Android появится в этом году.