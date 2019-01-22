«Мечел» рефинансировал синдицированный предэкспортный кредит на $1 млрд Благодаря кредиту ВТБ

ПАО «Мечел» рефинансировал синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд. Об этом в компании сообщили во вторник.

Отмечается, что это удалось сделать благодаря кредиту ВТБ, открытому в евро с погашением в апреле 2022 года. При этом льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года.

По данным компании, мера позволила уменьшить долю нереструктурированной задолженности группы с 22% до 8%. Выкуп задолженности у кредиторов позволил «Мечелу» получить доход в размере порядка 13 млрд рублей.

Добавим, «Мечел» — одна из крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний мира. Ее продукция поставляется в Европу, Азию, а также Северную и Южную Америку, Африку.