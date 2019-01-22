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22.01.19 / 16:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин предложил ввести в России налог на фитнес

Ожидается, что закон вступит в силу в январе 2020 года

Министерство финансов РФ предложил ввести в России социальный налоговый вычет за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом стало известно во вторник из опубликованных материалов на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Согласно документу, налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».

Ожидается, что закон вступит в силу в январе 2020 года. В настоящее время законопроект находится на этапе публичных обсуждений. Планируется внести поправки в 219 статью второй части Налогового кодекса РФ. Законопроект разрабатывается по итогам совещания у зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.

Отметим, ранее ассоциация «Аванти» предложила ввести налог на выезд из РФ. Бизнесмены предложили установить налог в размере 500 рублей. Авторы предложения сослались на «непростую международную обстановку». Однако вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что «сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов».

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