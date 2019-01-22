Все новости

22.01.19 / 20:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Дорожники дополнительно заплатят 262 млн рублей за уборку Невского района от снега

Конкурс провели за день

Фото АБН

СПб ГУДП «Центр» за один день провело конкурс на поиск подрядчика на комплексную уборку и вывоз снега с дорог Невского района на правом берегу. Закупка была проведена во вторник.

Цена контракта – порядка 261,7 млн рублей. Победителем стало АО «Автопарк №7 Спецтранс». В документах на портале госзакупок отмечается, что закупка проводится «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (…), а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Добавим, в начале января прокуратура Невского района заявила, что ГУДП «Центр» недобросовестно выполняет обязательства по уборке тротуаров. В результате 9 января на территории района было зафиксировано четыре случая травмирования горожан из-за гололеда. Ведомство внесло организации представление об устранении нарушений.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.