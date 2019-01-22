Дорожники дополнительно заплатят 262 млн рублей за уборку Невского района от снега Конкурс провели за день

СПб ГУДП «Центр» за один день провело конкурс на поиск подрядчика на комплексную уборку и вывоз снега с дорог Невского района на правом берегу. Закупка была проведена во вторник.

Цена контракта – порядка 261,7 млн рублей. Победителем стало АО «Автопарк №7 Спецтранс». В документах на портале госзакупок отмечается, что закупка проводится «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (…), а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Добавим, в начале января прокуратура Невского района заявила, что ГУДП «Центр» недобросовестно выполняет обязательства по уборке тротуаров. В результате 9 января на территории района было зафиксировано четыре случая травмирования горожан из-за гололеда. Ведомство внесло организации представление об устранении нарушений.