Subaru приостановила производство на крупнейшем заводе из-за дефектных деталей Когда работа будет восстановлена, неизвестно

Неделю назад Subaru приостановила производство на своем единственном в Японии автозаводе из-за обнаружения дефектной детали от одного из поставщиков. Об этом стало известно в среду.

Как пишет японская газета Asahi, дефект был обнаружен в компоненте гидроусилителя руля. В настоящее время неизвестно, когда работа будет восстановлена.

По данным издания, недовыпуск, вероятно, превысил 10 тыс. автомобилей, что скажется на поставках. В компании заявили, что расследуют причину и не могут комментировать ситуацию. Добавим, на долю предприятия, о котором идет речь, приходится около 60% от общемировых производственных мощностей Subaru.

Осенью 2017 года Subaru отозвала порядка 395 тыс. своих автомобилей в Японии. Причина — нарушения проверки безопасности на предприятиях концерна. Отзыв затронул девять моделей Subaru.