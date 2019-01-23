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23.01.19 / 14:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Subaru приостановила производство на крупнейшем заводе из-за дефектных деталей

Когда работа будет восстановлена, неизвестно

Неделю назад Subaru приостановила производство на своем единственном в Японии автозаводе из-за обнаружения дефектной детали от одного из поставщиков. Об этом стало известно в среду.

Как пишет японская газета Asahi, дефект был обнаружен в компоненте гидроусилителя руля. В настоящее время неизвестно, когда работа будет восстановлена.

По данным издания, недовыпуск, вероятно, превысил 10 тыс. автомобилей, что скажется на поставках. В компании заявили, что расследуют причину и не могут комментировать ситуацию. Добавим, на долю предприятия, о котором идет речь, приходится около 60% от общемировых производственных мощностей Subaru.

Осенью 2017 года Subaru отозвала порядка 395 тыс. своих автомобилей в Японии. Причина — нарушения проверки безопасности на предприятиях концерна. Отзыв затронул девять моделей Subaru.

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