Костин подтвердил подготовку к продаже доли в Tele2 «Ростелекому» Доля в 100%

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил подготовку к продаже доли в Tele2 «Ростелекому». Соответствующее заявление руководитель кредитной организации сделал в четверг.

Как передает ТАСС слова Костина, у компании есть заинтересованность в передаче 100% оператора. В «Ростелекоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили о планах ВТБ продать Tele2. Потенциальный покупатель – «Ростелеком». Оператора оценили в 240 млрд рублей.