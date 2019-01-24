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24.01.19 / 20:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Костин подтвердил подготовку к продаже доли в Tele2 «Ростелекому»

Доля в 100%

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил подготовку к продаже доли в Tele2 «Ростелекому». Соответствующее заявление руководитель кредитной организации сделал в четверг.

Как передает ТАСС слова Костина, у компании есть заинтересованность в передаче 100% оператора. В «Ростелекоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили о планах ВТБ продать Tele2. Потенциальный покупатель – «Ростелеком». Оператора оценили в 240 млрд рублей.

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