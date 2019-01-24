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24.01.19 / 12:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем кредитования россиян в прошлом году вырос на 46%

Особенно сильно вырос сегмент кредитных карт

Объем кредитования россиян в 2018 году вырос на 46%. О этом в четверг сообщили в Объединенном кредитном бюро.

В 2018 году российские банки выдали гражданам 37.4 млн кредитов. Их общий объем превысил 8,6 трлн рублей. Количество выданных кредитов год к году выросло только на 18%.

Лидирующим по темпам роста стал сегмент кредитных карт. Их число выросло на 40%. Было выдано более 12,6 млн «кредиток» на общий лимит 908 млрд рублей. Средний лимит вырос на 37%. Также выросло число кредитов наличными – объемы кредитования выросли на 50%. Средний размер кредита вырос на 26% до 260 тыс. рублей.

Число ипотечных кредитов стало больше на 35%. Общая сумма выданной ипотеки составила 2,74 трлн рублей.

Напомним, ранее в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в IV квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в России вырос год к году на 17,5%. Он составил порядка 2,34 млн рублей. Наибольшее значение среднего размере кредита на покупку жилья зафиксировано в Москве (4,61 млн рублей) и Московской области (3,48 млн рублей), Петербурге (3,04 млн рублей), а также Якутии (2,66 млн рублей) и Приморье (2,60 млн рублей). Самый низкий показатель – в Челябинской (1,54 млн рублей), Кировской (1,60 млн рублей) и Вологодской (1,63 млн рублей) областях, Алтайском крае (1,65 млн рублей) и Кемеровской области (1,66 млн рублей).

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