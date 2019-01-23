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23.01.19 / 14:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Средний размер ипотеки в России превысил 2 млн рублей в IV квартале

Наибольшее значение было зафиксировано в Москве и Подмосковье

Фото АБН

В IV квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в России вырос год к году на 17,5% (или на 348,3 тыс. рублей), составив порядка 2,34 млн рублей. Такие данные в среду приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные 4,1 тыс. кредиторов.

При этом наибольшее значение среднего размере кредита на покупку жилья зафиксировано в Москве (4,61 млн рублей) и Московской области (3,48 млн рублей), Петербурге (3,04 млн рублей), а также Якутии (2,66 млн рублей) и Приморье (2,60 млн рублей). Самый низкий показатель – в Челябинской (1,54 млн рублей), Кировской (1,60 млн рублей) и Вологодской (1,63 млн рублей) областях, Алтайском крае (1,65 млн рублей) и Кемеровской области (1,66 млн рублей).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ожидает снижения ипотечных ставок к концу года. Вместе с тем сам Сбербанк в настоящее время не планирует это делать. При этом основными факторами, которые могут повлиять на изменение ставок, являются динамика ключевой ставки и динамика инфляции.

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