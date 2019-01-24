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24.01.19 / 13:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин заявил, что активная глобализация подходит к концу

А следующей проблемой станет технологический фактор

Коллаж АБН

Министр экономического развития России Максим Орешкин во время выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что активная стадия глобализации походит к концу. Заявление прозвучало в четверг.

«На наш взгляд, мы подошли к концу достаточно длительного периода – суперцикла в экономической политике», — сказал Орешкин, его слова передает РИА Новости. По его словам, он длился около 30 лет.

Орешкин считает, что экономика мира за это время существенно развилась. Но «добавленная стоимость экономики» была неравноправно распределена внутри государств и между ними.

Следующим опасным фактором Орешкин считает технологический. Технологическое неравенство между странами будет только усиливать глобализацию и национализм, считает Орешкин.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит под лозунгом «Глобализация 4:0». Подзаголовок – «Создание глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Одним из основателей форума выступает Клаус Шваб, который написал одноименную книгу. Ее уже перевели на русский язык.

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