Петербуржцы засняли гало над Невой Его видно с Кожевенной линии

Петербуржцы заметили гало над Невой и поделились фотографиями в соцсетях. Об этом стало известно в четверг.

Очевидцы отметили, что природное явление видно с Кожевенной линии. Фотографии светящегося кольца вокруг солнца появились в группе «Живем на Васильевском».





Добавим, гало – это оптический феномен. Обычно светящееся кольцо появляется в морозную погоду в условиях повышенной влажности. Это происходит из-за большого количества ледяных кристаллов в воздухе. Проходя сквозь них, солнечные лучи преломляются и образую дугу вокруг источника света.