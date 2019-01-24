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24.01.19 / 19:28 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы засняли гало над Невой

Его видно с Кожевенной линии

Петербуржцы заметили гало над Невой и поделились фотографиями в соцсетях. Об этом стало известно в четверг.

Очевидцы отметили, что природное явление видно с Кожевенной линии. Фотографии светящегося кольца вокруг солнца появились в группе «Живем на Васильевском».



Добавим, гало – это оптический феномен. Обычно светящееся кольцо появляется в морозную погоду в условиях повышенной влажности. Это происходит из-за большого количества ледяных кристаллов в воздухе. Проходя сквозь них, солнечные лучи преломляются и образую дугу вокруг источника света.

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