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25.01.19 / 15:42 Новости / Россия и мир

Продажи Datsun в России в 2018 году упали на 16%

Рыночная доля марки составила 1,1%

Продажи российских дилеров бренда Datsun в 2018 году упали на 16% год к году. Об этом компания сообщила в пятницу.

Компания продала 20,5 тыс. автомобилей. Рыночная доля марки составила 1,1%.

Больше всего было продано автомобилей модели Datsun on-DO – 18,2 тыс. штук. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 2364 экземпляров.

С момента запуска Datsun в России было реализовано более 100 тыс. автомобилей. Марка пришла в РФ в 2012 году. Datsun входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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