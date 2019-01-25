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25.01.19 / 16:22 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутаты ЗакСа просят встречи с вице-губернатором Линченко после пожара на Тележной

До 30 января

Фото пресс-служба Смольного

Депутаты Законодательного собрания Петербурга просят встречи с недавно назначенным вице-губернатором Николаем Линченко в связи с ночным пожаром на Тележной улице. Обращение депутатов фракции «Партия роста» Оксаны Дмитриевой, Сергея Трохманенко, Максима Резника, а также «эсера» Алексея Ковалева и «яблочника» Бориса Вишневского опубликовано в пятницу.

Депутаты просят провести встречу в срок до 30 января. На встречу просят также пригласить представителей петербургского отделения ВООПИиК.

Напомним, накануне вечером произошел пожар в доме 29 по Тележной улице. В конце прошлого года градозащитнки потребовали, чтобы дома на Тележной не сносили. До этого было подготовлено техническое заключение, которое признавало все дома аварийными. В январе 2019 года активисты сообщили, что рядом с домами перекрыли проезжаю часть, что якобы свидетельствует о возможном скором сносе зданий. В профильном комитете Смольного и в администрации Центрального района эту информацию отрицают . История с домами на Тележной длится уже более девяти лет.

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