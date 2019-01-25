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25.01.19 / 15:16 Новости / Россия и мир

Генетики связали чрезмерную толстоту с мутациями

И чрезмерную худобу тоже

Фото mywomanportal.ru

Генетики Кембриджского университета связали чрезмерную толстоту людей с мутациями. Статья об этом опубликована в журнале PLoS Genetics.

То же самое – с очень худыми людьми. Генетики выяснили, что в различных генах происходит несколько мутаций, и они защищают или способствую сильному сбросу и набору веса. Ученые собрали и расшифровали образцы ДНК примерно у 2 тыс. очень худых британцев, 2 тыс. британцев с ожирением и 10 тыс. добровольцев из категории «нормы».

В целом генетикам удалось выделить 13 мелких мутаций, которые особенно сильно влияют на возможность человека остаться худым после того, как он перешел на неправильную диету или перестал заниматься спортом. Три из этих мутаций были совершенно новыми, не известными ранее.

Отметим, ранее ученые выяснили, что высококалорийная пища нарушает работу гена, ответственного за активность клеток в центре насыщения в мозге мышей. Позже в результате другого исследования выяснилось, что толстые люди считают еду более вкусной, чем остальные. Это происходит из-за изменений в работе вкусовых рецепторов.

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